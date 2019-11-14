Haberler » Güncel » Lapseki'de sokak hayvanlarına aşı yapıldı - Haber

Lapseki'de sokak hayvanlarına aşı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki 91 sokak hayvanına çeşitli hastalıklara karşı aşı yapıldı.

14.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:04Lapseki'de sokak hayvanlarına aşı yapıldı
'nin ilçesindeki 91 sokak hayvanına çeşitli hastalıklara karşı aşı yapıldı.

ve Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Lapseki Belediyesi hayvan barınağında muhafaza edilen 91 sokak hayvanına kuduz aşısı uygulandı. İlçede aynı zamanda sokak hayvanlarına yönelik yıl içerisinde periyodik olarak kısırlaştırma işlemi de uygulanıyor. Belediye ekiplerince sokaklarda başıboş gezen köpekler toplanıp belediye hayvan barınağına getiriliyor. Burada görevli veteriner hekimlerce kısırlaştırılan hayvanlar daha sonra doğal ortamlarına geri bırakılıyor. - ÇANAKKALE

Kaymakamlık, Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:56 Rusya'da kolejde silahlı saldırı 2 ölü, 3 yaralı-2
13:55 Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor
13:55 Parçalanmış aile çocukları 'Mavi Balina' oyununa meyilli
13:55 Bingöl'de iki eve operasyon
13:55 CHP Parti Meclisi toplandı -Eren Erdem- ANKARA
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
13:27 Alman medyasından Trump'ı kızdıracak manşet: Beyaz Saray'daki görüşmede Erdoğan dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:58:16