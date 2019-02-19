Lapseki'de Tarihi Çınaraltı Meydanı'na Restorasyon

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Lapseki ilçesindeki tarihi Çınaraltı Meydanı, "Eski Lapseki Hayat Buluyor Projesi" kapsamında restore edilecek.Hazırlanan projenin Çanakkale Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kuruluna gönderilmesinin ardından Lapseki Belediye Meclisinde toplantı yapıldı.Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, proje kapsamında 25 bin metrekare alanda yapılacak düzenleme ve restorasyon çalışmalarıyla bölgenin yeni bir vizyona kavuşacağını söyledi.Çınaraltı Meydanı'nı eski dokusuyla yeniden canlandırmak istediklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:"Çarşı içindeki tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi ve çevresindeki tüm alanlarda tarihi dokuları bozulmadan iyileştirme çalışması yapılacak. Bu konuda çalışmalar tamamlandı. Proje de şu an Kültür Varlıkları'na verildi ve Kültür Varlıkları'nın bu ayki meclisine yetiştirebilmek için meclisimizi olağanüstü topladık. Öncelikli amacımız Çınaraltı bölgesinin tarihi dokusunu korumak, bu alanın tekrar canlanmasını sağlamak, turizme açılması ve o bölgenin farklı bir şekilde güzelleştirilmesini sağlayıp tarih dolu bir alan yapmak."Söz konusu proje, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.