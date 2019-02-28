Lapseki'de Tkdk 5. Çağrı Dönemi Toplantısı

Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumu (TKDK) tarafından 5'inci çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı yapıldı.Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yer alan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Toplantı Salonunda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme kurumu (TKDK) tarafından 5'inci çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı yapıldı. TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender toplantıda, 5. Başvuru Çağrı Döneminde destek verilecek tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar ile tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi. İskender ayrıca hayvan yetiştiriciliği ve tarımsal ürünlerin işlenmesi ile ilgili her türlü yatırım projelerinin değerlendirilmesi adına üreticileri il koordinatörlüğüne davet etti. Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından program sona erdi. Toplantıya eşlik edenler arasında Kaymakam Tahir Şahin, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Çardak Belde Belediye Başkanı Basri Ulaş, Lapseki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Latif Candan, Ziraat Odası Başkanı İsmail Sevim ve üreticiler yer aldı. - ÇANAKKALE