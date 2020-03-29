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Lapseki'de "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 10 kişiden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.

29.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:48
Lapseki'de
Çanakkale 'nin Lapseki ilçesinde 10 kişiden oluşan Vefa Sosyal Destek Grubu, 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yardımlarına devam ediyor.
Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 5 günde 65 yaş üstü 1672 kişiye ulaştıklarını ve hepsini evlerinde ziyaret ettiklerini söyledi.
Yılmaz, virüsten korunmak için yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilgilendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Belediyemizce kurulan 3 ekibimiz 24 saat çalışıyor ve gelen telefonlara anında ulaşıyorlar. Ekibimiz vatandaşların ihtiyaçlarını alıp teslim ediyor. Belediyemizin aşevi sürekli çalışıyor, talep eden vatandaşımıza sıcak ikram ediliyor. Vatandaşlarımız en çok market alışverişleri ve sürekli kullandıkları ilaçları bizden talep ediyorlar. Onlar yeter ki evlerinden çıkmasın, biz isteklerini yerine getiririz."

Kaynak: AA

Etiketler: Eyüp Yılmaz, Çanakkale, Lapseki, Güncel

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