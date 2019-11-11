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Lapseki'den fidan dikimi kampanyasına destek

Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan 11 milyon fidan dikim projesine Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden de destek geldi.

11.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:27Lapseki'den fidan dikimi kampanyasına destek
Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan 11 milyon fidan dikim projesine 'nin ilçesinden de destek geldi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Gökköy havzasında İlçe Orman İşletme Şefliği önderliğinde kampanya kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi. Programa Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, idari amirler, siyasiler, dernekler ve öğrenciler katıldı. Orman İşletme Şefliği bünyesinde çalışan görevliler yardımıyla fidanlar dikilerek, toprağa can suyu verildi. Öğrenciler fidan dikimi anlarını ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Lapseki Orman İşletme Şefliğinden yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı önderliğinde "Bugün Fidan, Yarın Nefes" sloganıyla başlatılan 11 milyon fidan dikimine katkı sağlayan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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