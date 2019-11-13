Haberler » Güncel » Lapseki hayvan barınağında aşılama çalışması - Haber

Lapseki hayvan barınağında aşılama çalışması

Lapseki Belediyesi hayvan barınağında bulunan 91 hayvana yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi.

13.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:32Lapseki hayvan barınağında aşılama çalışması
Belediyesi hayvan barınağında bulunan 91 hayvana yönelik aşılama çalışması gerçekleştirildi.
Lapseki Kaymakamlığı başkanlığında, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Lapseki Belediyesi iş birliğinde düzenlenen çalışma kapsamında hayvan barınağında bulunan hayvanlara hastalık ve zararlılara karşı aşılama ve bakım işlemi yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bırakılan veya bulunan hayvanların bakımının yapıldığı barınakta bu çalışmaların iş birliği halinde yürütüldüğünü bildirdi.
Kaçan, çalışmaların belli periyotlarda süreceğini kaydetti.

Lapseki, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:12 Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (4)
18:12 Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
18:12 Diyarbakır hdp önünde gerginlik
18:12 Katar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
18:11 Mersin acılı anne kızının anısını yaşatmak için fidan dikti
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
16:40 ABD'nin en büyük süt üreticisi Dean Foods iflas etti
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:14:05