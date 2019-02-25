Lapseki İmam Hatip Lisesinin Binası Tamamlandı

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Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Lapseki ilçesine yapılan Lapseki İmam Hatip Lisesinin inşaatı tamamlandı.Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, yapımı tamamlanan okulda incelemelerde bulundu.Şahin, burada yaptığı açıklamada, okulda çok kısa süre içinde eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağını söyledi.İlçenin böyle bir okula ihtiyacının olduğunu ifade eden Şahin, "Son yıllarda hem eğitim alanında hem yerel yönetimin yapmış olduğu üst yapı çalışmalarıyla ilçemiz dönüşüm içinde. Okul da estetik mimarisiyle, kapalı spor salonuyla, yaşam alanlarıyla, kızlarımızın, erkek çocuklarımızın kalabileceği yurt imkanlarıyla muazzam bir tesis oldu." dedi.Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da ilçenin değişmeye, dönüşmeye devam ettiğini vurguladı.Kamu ve yerel yönetimlerin yatırımlarının devam ettiğini belirten Yılmaz, "Yurdu, spor salonu, toplantı salonları ve yemekhanesiyle gerçekten çocuklarımızın burada rahatlıkla zaman geçirebilecekleri, dışarıya hiç ihtiyaç olmadan burada günlerini geçirebilecekleri okul yapıldı. Burada çok kişinin emeği var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ise çok uzun emekler sonucunda artık sona gelindiğini, Çanakkale Boğazı'nı gören yemekhanesi, konferans salonu her şeyiyle çok güzel bir okul olduğunu aktardı.