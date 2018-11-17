Lapseki Müftülüğünden "Kur'an Ziyafeti" Programı

Lapseki
İlçe Müftülüğünce düzenlenen "Kur'an Ziyafeti" programı yoğun ilgi gördü.
İlçe merkezindeki Tarihi Gazi Süleyman Paşa
Camisi'nde öğle namazı öncesinde başlayan programa, ilçe merkezi, belde ve köylerden gelen genç imamlar katıldı.
Lapseki İlçe Müftüsü İbrahim Sevgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin temel amacının Kur'an ile bağlılığın güçlenmesi olduğunu söyledi.
Bu programa 7 imamın katıldığını anlatan Sevgin, "Bu vesileyle inşallah Kur'an ile bağımız güçlenmiş olacak. Allah, dinleyip feyiz almayı nasip etsin. Allah kabul etsin." diye konuştu.
Lapseki
17 Kasım 2018 Cumartesi 16:35