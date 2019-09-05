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Lapseki MYO'da 'Bağımlılık ve Etkileri Semineri'

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu konferans salonununda "Bağımlılık ve Etkileri" konulu konferans düzenlendi.

05.09.2019 15:21 Lapseki MYO'da 'Bağımlılık ve Etkileri Semineri'
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu konferans salonununda "Bağımlılık ve Etkileri" konulu konferans düzenlendi.

Lapseki İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından tertiplenen seminerde Dr. Ali Emre Şevik, idari amirlere ve akademik personellere yönelik bilgilendirme yaptı. Slayt gösterimi eşliğinde sürdürülen programda bağımlılıkla mücadele, korunma yolları ve eğitim çalışmaları başlıkları işlendi. İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında da çeşitli meslek grupları ve öğrencilere hitaben çalışmaların gerçekleşeceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ali Emre, Lapseki, Güncel

Kaynak: İHA

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