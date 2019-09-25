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Lapseki'nin 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

25.09.2019 14:20Lapseki'nin 97'nci kurtuluş yıl dönümü kutlandı
ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Lapseki'de 25 Eylül Kurtuluş Günü için Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma tören gerçekleştirildi. Törende bir konuşma yapan Lapseki Belediye Başkanı AK Partili Eyüp Yılmaz, "Bu gün 25 Eylül. Bugün Lapseki'nin gurur günü. Bugün Lapsekimizin bayramıdır. Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, hain güçlere karşı unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür" dedi.
Etkinlikleri kapsamında, Lapseki şehitliğinde çelenk sunma töreni ve Çarşı meydanında halk oyunları, şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. Lapseki'nin kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü etkinlikleri akşam fener alayı yürüyüşü ile sona erecek.



Lapseki, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA

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