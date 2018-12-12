Lapseki Şehir Stadı Aydınlatılıyor

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:19



12 Aralık 2018 Çarşamba 16:19

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki şehit stadyumunun ışıklandırılması için çalışma başlatıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Lapsekispor Kulüp Başkanı Halil Özer ile stadyumda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.Alp, ziyaret sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, stadyumdaki çevre düzenlemelerinin sürdüğünü söyledi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın bölgedeki spor faaliyetlerine büyük önem gösterdiğini belirten Alp, bu kapsamda çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.Halil Özer ise "Bugün ilçemizde Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz ile birlikteyiz. İlçemizde ve Çanakkale'de hem gençlere, hem de sporculara yönelik ciddi yatırımlar var. Bu yatırımlardan nasibini alanlardan bir tanesi Lapseki. Sağolsun, daha önce sahamızın suni çim kaplaması yapılmıştı. Fakat aydınlatmalarımız ilçemizin stadına yakışmıyordu. Artık aydınlatmaların yanar halini görüyoruz. İnşallah çevre düzenlemesi bittikten sonra Lapseki stadı oyuncularıyla, taraftarıyla daha da neşeli bir hale gelecek." dedi.