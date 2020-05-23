Lapsekili emlakçılar normalleşme sürecini bekliyor

Lapsekili emlakçılar işlerinin ve piyasanın hareketlenmesi için koronavirüs normalleşme sürecini bekliyor.

23.05.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:32
Lapsekili emlakçılar işlerinin ve piyasanın hareketlenmesi için koronavirüs normalleşme sürecini bekliyor.
İlçede faaliyet gösteren emlakçılar, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2017'de atılan "1915 Çanakkale Köprüsü" ile birlikte yoğun mesai harcadı.
Köprü inşaatı çalışmaları sektörlerinde hareketlenmeye neden olan esnaflar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürece nedeniyle durgunluk yaşıyor.
İlçede uzun yıllardır inşaat ve emlak sektöründe faaliyet gösteren Yılmaz Çelik, işlerin hareketlenmesi için salgın sürecinin bitmesini beklediklerini söyledi.
Bir dünya projesinin bölgelerinde sürdüğünü ifade eden Çelik, "İlçemizin konumu ve bir dünya projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kazandırdığı bir ivme ile işlerimiz hareketlenmişti. İlçemiz son dönemde bir cazibe merkezine geldi. Zaman içinde yaşanan olumsuzluklara rağmen yatırımcılarımızın ve ikinci konut için müşterilerimizin hala talepleri devam etmekte. Arsa ve tarla niteliğindeki gayrimenkullerimiz bu virüs ortamına rağmen azalma olmadığı ve taleplerin sürmesi bizleri son derece mutlu ediyor. Normalleşme süreciyle birlikte eski yoğunluğun olacağına inanıyorum." dedi.
Halil Akgül ise emlak piyasasının genel olarak salgın sürecinde yavaşladığını anlattı.
Şehirler arası ulaşım kısıtlandığından dolayı müşterin ilçelerine gelememesinden dolayı bir sıkıntı olduğunu ama bununda aşılacağını dile getiren Akgül, "Koranavirüs nedeniyle emlak piyasası sadece yavaşladı durmadı. Şehirler arası ulaşım açıldığında piyasalar daha da canlanacak diye düşünüyorum. 1915 Çanakkale Köprüsü ilçemize değer kattı köprünün ilçemize yapılmasından dolayı herkes kazandı." diye konuştu.
Lapseki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ise 2014-2020 arasında açılan 12 emlak danışmanlığı kursunda başarı gösteren 67'si kadın, 202'si erkek toplam 269 kişi emlak danışmanlığı belgesi aldı. Lapsekili emlakçılar normalleşme sürecini bekliyor

Kaynak: AA

Etiketler: 1915 Çanakkale Köprüsü, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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