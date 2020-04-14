Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

SAKARYA'da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:03
Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

SAKARYA'da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Arifiye Neviye Mahallesi'nde yaşayan Mısra (9) ve Hüseyin Aydın (12) kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlama kararı aldı. Anne Özge Aydın, Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, bağış yapma isteklerini iletti. Mısra ve Hüseyin Aydın, evlerine gelen polise kumbaralarında biriktirdikleri parayı verdi. 152 TL'yi teslim alan polisler, bankaya giderek kampanyaya bağışladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hüseyin Aydın, Arifiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
Haberler ›› Güncel ››Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:48: Dikili'de plajlar papatyalarla örtüldü - Haber 15:48: Kastamonu Belediyesi 20 bin maske 10 bin eldiven dağıttı - Haber 15:48: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 15:48: Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 945'e çıktı - Haber 15:46: Mersin'de, karantina süreleri dolan 135 kişi evlerine gönderildi - Haber 15:29: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık - Haber 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi - Haberler