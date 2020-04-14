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Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

SAKARYA'da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

14.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:51
Laptop almak için biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladılar

SAKARYA'da yaşayan Mısra ve Hüseyin Aydın kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Arifiye Neviye Mahallesi'nde yaşayan Mısra (9) ve Hüseyin Aydın (12) kardeşler, laptop almak için biriktirdikleri parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlama kararı aldı. Anne Özge Aydın, Arifiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayarak, bağış yapma isteklerini iletti. Mısra ve Hüseyin Aydın, evlerine gelen polise kumbaralarında biriktirdikleri parayı verdi. 152 TL'yi teslim alan polisler, bankaya giderek kampanyaya bağışladı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Hüseyin Aydın, Arifiye, Güncel
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