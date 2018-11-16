Lara Di Lara Şarkıları Şimdi Senfonik!

Alternatif müziğin sevilen seslerinden Lara Di Lara, geçtiğimiz aylarda Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı. Sony Music etiketiyle yayınlanan, sözü ve müziği başarılı sanatçının kendisine ait olan toplam 16 şarkıdan oluşan "Hazineler İçindesin" albümünden şarkıları senfoni orkestrası eşliğinde yaklaşık 80 müzisyenle birlikte seslendirdi. Şef Ender Sakpınar yönetiminde gerçekleştirilen konserde şarkıların her biri Tolga Taviş'in düzenlemeleriyle dinleyiciyle buluştu. Klavyelerde Burak Irmak, gitarlarda Deniz Aydemir'in eşlik ettiği görkemli konserde, bandoneoncu Ortaç Aydınoğlu da konuk sanatçı olarak yer aldı.

Bu görkemli gecenin videolarını tüm dinleyicilerin beğenisine sunacak olan başarılı isim Lara Di Lara, geceden toplam 10 videoyu 10 hafta boyunca tüm müzikseverleriyle buluşturacak. Videolar yönetmen Tunahan Emre Bilgin tarafından kadraja alındı. Lara Di Lara'nın kostümü ise usta modacı Zeynep Tosun imzası taşıyor.

Sevenleriyle her hafta bir video çalışmasını buluşturacak olan Lara Di Lara, açılış videosu olan "Kalbin İçi" ile bugün YouTube LaraDiLaraVEVO kanalında ve eş zamanlı olarak Apple Music tarafında açılıyor!