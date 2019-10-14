Lara Kamhi'nin yönettiği "Tutsak" klibi Atlanta'da gösterildi!

Yönetmenliğini üstleneceği ilk uzun metraj filmi "Chaosmos"un çalışmaları kapsamında kısa filmlerden oluşan bir klip serisi hazırlayan Lara Kamhi, ilk olarak genç şarkıcı Selin Baycan'ın "Tutsak" isimli çıkış parçasına bir klip çekmişti. Sanatçının,ödüllü Fransız görüntü yönetmeni Florent Herry ile birlikte çektiği kısa film tadındaki video geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı.

Lara Kamhi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Tutsak", 10-16 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenen 18. Urban Mediamakers Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Klip, ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da düzenlenen festivalin Animasyon ve Müzik Videoları bölümünde gösterildi. Urban Mediamakers Association tarafından düzenlenen 18. Urban Mediamakers Film Festivali (UMFF), çok sayıda etkileşimli proje oluşturmak için yeni teknoloji ve dağıtım modellerini kullanan sanatçıları, film yapımcılarını, yazarları, oyuncuları ve dijital içerik yaratıcılarını destekliyor.

10 yılı aşkın bir süredir sinematik sanatlar alanında üretim yapan Lara Kamhi, sarmal ve deneysel sinema pratiğini yurt içi ve yurt dışı sergilerde, festivallerde, kamusal alanlarda ve müzelerde sergilemeye devam ediyor. Sanatçı aynı zamanda, ilk uzun metraj filmi "Chaosmos"a yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.