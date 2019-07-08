08.07.2019 17:15
Haberler» Güncel» Haber

Larende altgeçidi aydınlatılıyor

Larende altgeçidi aydınlatılıyor

Karaman Belediyesi Fen İşleri ekiplerince Larende Altgeçidi çıkışında aydınlatma çalışması başlatıldı.

Karaman Belediyesi aydınlatması yetersiz olan bölgelerde aydınlatma çalışmalarına devam ediyor. Karaman merkezini Larende Mahallesi'ne bağlayan, Larende Altgeçidinin buğday pazarı çıkışındaki aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit eden yetkililer çalışmalarına başladı. Belediye fen işleri ekiplerince çalışma alanındaki bordur ve parke taşları sökülerek Medaşın yapacağı çalışmalara altyapı oluşturuluyor.

Çalışmaların ardından altgeçidin daha güvenli ve kullanışlı olacağını söyleyen Belediye Başkanı Savaş Kalaycı; "Şehrin kilit noktaları olan ve trafik akışının yoğun olduğu altgeçit ve caddelerde aydınlatma çalışmalarımız devam ediyor. Larende Altgeçidinin buğday pazarı çıkışında aydınlatmanın yetersiz olduğunu tespit ettik ve çalışmalarımıza başladık. Çalışmalar tamamlandığında altgeçit daha kullanışlı ve daha güvenli olacak. Karaman halkının yaşam kalitesini ve refah seviyesini artıracak çalışmalarımız devam edecek." dedi

Aydınlatma çalışmalarının ardından belediye ekiplerince refüj ve kavşak düzenleme çalışmaları yapılarak altgeçit daha güvenli ve kullanışlı hale getirilecek.

Kaynak: Bültenler
Karaman Belediyesi, Karaman, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:23   Devre arkadaşlarından Şehit Yüzbaşı Ülker'in mezarına ziyaret
17:23   Çocuk Üniversitesi mezunlarını verdi
17:23   Damada takı yerine sarımsak astı
17:22   Milas'ta uyuşturucu şebekesine operasyon: 1,5 ton Skunk ele geçirildi/ Ek fotoğraflar
17:21   Atatürk silüeti Milli Piyango biletlerinde
17:21   Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
17:21   Bakan Selçuk'un sahiplendiği köpek, bakanlık bahçesinde