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Larende Mahallesi'nde kaldırım çalışmaları sürüyor

Karaman Belediyesi'ne bağlı ekipler Larende Mahallesindeki kaldırım çalışmalarına devam ediyor.

25.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:01
Larende Mahallesi'nde kaldırım çalışmaları sürüyor

Belediye ekipleri altyapı çalışması yapılırken bozulan yol ve kaldırımların yanı sıra deforme olmuş ve hiç yapılmamış cadde ve sokaklarda kaldırım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Larende Mahallesinde birçok cadde ve sokağın kaldırımını tamamlayan ekipler, Larende Mahallesi 564, 613 ve 566 sokakta kaldırım yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin her noktasında alt ve üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı: "Karamanımızı daha modern, yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek bir kent haline getirmek için, mahalle, cadde, sokak ayrımı yapmaksızın tüm ekiplerimizle birlikte gece - gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hava şartlarının da iyileşmesiyle birlikte ekiplerimiz sahaya çıkarak vatandaşlarımızın istek ve taleplerini değerlendiriyor ve belirli bir plan çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın hak ettiği, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir şehirde yaşamaları için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Karaman, Güncel

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