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Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek

Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.

01.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:00Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda forma giyecek
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyeceğini açıkladı.

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, Türkiye'yi seçti. Başarılı basketbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşarak, A Milli Erkek Basketbol Takımı için er dökeceğini söyledi. Larkin, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için, terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Anadolu Efes, basketbol, Spor

Kaynak: İHA

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