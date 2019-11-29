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Larkin'in tarihi performansıyla damga vurduğu maçta kazanan Anadolu Efes

75 -SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Damir Javor, Emilio Perez, Tomasz TrawickiANADOLU EFES: Larkin 49, Anderson 5, Micic, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 6, Simon 2, Peters 5, Sertaç Şanlı 17, Doğuş Balbay, Tolga GeçimBAYERN MÜNİH: Lo 5, Koponen 8, Lucic 20, Barthel 11, Monroe 6, Nelson9, Zipser...

29.11.2019 22:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:55Larkin'in tarihi performansıyla damga vurduğu maçta kazanan Anadolu Efes

75

-

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Damir Javor, Emilio Perez, Tomasz Trawicki

ANADOLU EFES: Larkin 49, Anderson 5, Micic, Singleton 10, Pleiss 10, Beaubois 6, Simon 2, Peters 5, Sertaç Şanlı 17, Doğuş Balbay, Tolga Geçim

BAYERN MÜNİH: Lo 5, Koponen 8, Lucic 20, Barthel 11, Monroe 6, Nelson9, Zipser 8, King, Lessort 4, Flaccadori 4, Radosevic, Grant

1'İNCİ PERİYOT: 30-22

DEVRE: 57-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-58

Turkish Airlines 11'inci hafta maçında Anadolu Efes, evinde konuk ettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 104-75 mağlup etti. Bu sonuçla lacivert-beyazlılar ligde üst üste 5 toplamda da 9'uncu galibiyetini elde etti. Bayern Münih ise 7'nci kez mağlubiyet yaşadı.

Karşılaşmada Anadolu Efes adına Shane Larkin, ürettiği 49 sayıyla EuroLeague tarihinde bir maçta en yüksek skor üreten oyuncu unvanını ele geçirdi. Shane Larkin, 49 sayının yanı sıra istatistik hanesine 2 ribaund 5 asist de ekledi ve 53 verimlilik puanı yakaladı. Larkin maçta denediği 12 üçlükte 10 isabet bulurken, 7 kez denediği iki sayılık atışlarda ise 5 isabet yakaladı.



Anadolu Efes, Sertaç Şanlı, Damir Javor, Spor

Kaynak: DHA

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