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Larkin MVP ödülünü aldı

THY Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin, ödülünü Anadolu Efes Başkanı Tuncah Özilhan'dan aldı.

26.12.2019 20:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:13 Larkin MVP ödülünü aldı
THY Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Shane Larkin, ödülünü Anadolu Efes Başkanı Tuncah Özilhan'dan aldı.

Anadolu Efes'te forma giyen Birleşik Amerikalı basketbolcu Shan Larkin, THY Euroleague'de Kasım ayının en değerli oyuncusu seçildi. Başarılı oyuncu, THY Euroleague'in 16. haftasında oynanan Maccabi FOX Tel Aviv mücadelesi öncesi ödülüne kavuştu. Larkin, müsabaka öncesi Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'ın elinden MVP ödülünü teslim aldı. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Spor

Kaynak: İHA

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