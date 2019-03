Larte Design Maserati'ye İmza Attı

Kaynak: Carmedya.com

CARMEDYA - Larte Design, Meserati Levante GranSport'u yeniden tasarladı. Model bu haliyle oldukça sportif bir hale geldi.Otomobilintasarımında önemli değişimler yaşanmış. Örneğin ön yüzde kullanılan tampongrubu değiştirilmiş. Tampon eklentisi ise karbon destekli olarak tasarlanmış.Bu eklentilerden çamurluk kenarlarında, ve etek kısmında da kullanılmış. Arka bölümegeldiğimizde dört çıkışlı egzoz sistemi kullanılmış. Yine Formula1 araçlarındangörmeye alışık olduğumuz sis farı. Difizörün ortasına konumlandırılmış.Kalbidegüçlenmiş.Larte'ninShtorm GT kiti, her motor seçeneğine uygulanabiliyor. Böylece 275, 350 ve 430HP güç seviyelerini elde etmeniz mümkün kılınmış. V6 ve ikiz turbonun etkisiylebirlikte 0-100 km/s hızlanmasını 5.2 saniyede tamamlayan model, maksimum 264km/s hız değerine ulaşabiliyorsunuz.