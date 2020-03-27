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Larva, uçkun ve sinekle mücadele

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, larva, uçkun ve sinekle mücadele kapsamında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledi.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Larva, uçkun ve sinekle mücadele
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, larva, uçkun ve sinekle mücadele kapsamında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, larva, uçkun ve sinekle mücadele kapsamında gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile birlikte Karadeniz Mahallesi Hurdacılar Sitesi civarında bulunan dere yatağındaki çalışmaları takip eden Başkan Yüksel, geçtiğimiz günlerde başlayan ve şu ana kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir yandan korona virüs salgını ile mücadele edildiğine, ona rağmen belediyenin asli görevlerini de yerine getirdiklerini dile getiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Ekiplerimiz eşzamanlı olarak hem salgına karşı dezenfekte çalışmalarını yürütüyor hem de larva, uçkun ve sinekle mücadele programından sapmadan yoluna devam ediyor. Durgun su birikintileri, dere kenarları, kanallar, inşaat suları, fosseptikler, rögarlar ve mazgallar gibi sineklerin üreyebileceği her alana müdahale ediyoruz. Allah'ın izni ile salgını da atlatıp sineksiz bir yaz geçirmek için durmadan çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Çınar, Güncel

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