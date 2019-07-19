Haberler» Güncel» Haber

Larvalar temizlendi

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sivrisinekle mücadeleye etkin yöntemler kullanarak devam ediyor.

19.07.2019 13:53 Larvalar temizlendi

Sıcak havalar bastırmadan önce Mart ayı itibariyle sinek oluşumuna neden olan larva popülasyonuna müdahale etmeye başlayan ekipler, ilçe genelinde larva yatağı olarak tespit edilen bölgelerde ilaçlama ve temizlik çalışmalarını belirli periyotlarla sürdürüyor.

LARVASİT UYGULAMASI YAPILIYOR

Halkımızın sağlığını ve huzurunu korumak için tüm imkanlarını seferber eden Gölbaşı Belediyesi ekipleri; son olarak, besicilik yapılan mahallelerdeki çeşme ayakları ve bataklık bölgelerine 8x8 amfibik araç ile larvasit uygulaması yaparak, sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor.

UÇKUN MÜCADELESİNE DEVAM

İnsanların yanı sıra besi amaçlı yetiştirilen hayvanların da sağlığını koruyarak, oluşabilecek salgın hastalıkların önüne geçmeyi amaçlayan ekipler, her gün kent merkezindeki kamusal alanlar ile cadde ve sokaklarda, sabah ve akşam uçkun mücadelesine de devam ediyor.

Kaynak: Bültenler
Gölbaşı Belediyesi, Güncel

Son Dakika Haberleri
14:12   ANTALYA 'KESİK MİNARE' CAMİİ, MİNARESİYLE KALACAK
14:10   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:10   Başkanvekili Altunok'tan huzurevi sakinlerine ziyaret
14:08   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
14:07   Kazak milyarderin yüzen sarayı 2 milyon liralık yakıt aldı
14:07   İzmirliler bu buluşmaları çok sevdi
14:07   Samsun'dan kısa kısa