Larvalarla Mücadele Başladı

Kaynak: İHA

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bahar aylarının başlamasıyla beraber yumurtlama mevsimi gelen karasinek ve sivrisineklerle mücadele çalışması başlatıldı.Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden karasinek ve sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler karasinek ve sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlar ile besi ahırları civarında bulunan gübre dökülen alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.Toplum Sağlığını Korumak AdınaToplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar bahar ve yaz sezonu boyunca devam edecek. - BAYBURT