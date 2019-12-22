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Las Vegas'da motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı

ABD'nin Las Vegas kentinde bir motelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

22.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:10 Las Vegas'da motelde yangın: 6 ölü, 13 yaralı
ABD'nin Las Vegas kentinde bir motelde çıkan yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır 13 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD'nin eyaletindeki Las Vegas kentinde 3 katlı bir motelde yangın çıktı. Yangında 6 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Las Vegas İtfaiye Merkezinden yapılan açıklamada, binadan 23 kişinin tahliye edildiği ve olay yerine yardım ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Yetkililer, yaralılardan beşinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.
Yangının Alpine Motel'in birinci katında çıktığı ve nedeninin araştırıldığı açıklandı.
(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Nevada, Güncel

Kaynak: İHA

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