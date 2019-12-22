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Las vegas'ta motelde yangın 6 ölü, 13 yaralı

Las Vegas'ta motelde yangın 6 ölü, 13 yaralıABD, (DHA) ? ABD'de bir motelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

22.12.2019 10:43 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:46
Las Vegas'ta motelde yangın 6 ölü, 13 yaralı
ABD, (DHA) ? ABD'de bir motelde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
ABD'nin Las Vegas kentinde bulunan 3 katlı 'Alpine' isimli motelde sabaha karşı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Birinci katta çıkan yangın sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi,
Las Vegas İtfaiyesi binadan 6 kişinin cesedinin çıkarıldığını; olayda 13 kişinin yaralandığını duyurdu.
Binada ısıtma sistemi olmaması nedeniyle ısınmak için soba kullanıldığı; yangına bunun neden olmuş olabileceği düşünülüyor.
Motelde yaklaşık 70 kişinin kaldığı ve yangında iki kedi ile 1 köpeğin de öldüğü belirtildi.
Las vegas'ta motelde yangın 6 ölü, 13 yaralı

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Kaynak: DHA


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