LASİAD: Mikro ihracat uygulaması ticareti kayıt altına alacak

Laleli İş İnsanları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, "mikro ihracat" uygulaması ile Laleli bölgesinde ticaretin kayıt altına alınacağını ve bölgenin imajına da olumlu katkı yapacağını söyledi.

Eyyüpkoca, sekizincisi düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival'in açılışında yaptığı konuşmada, Temmuz ayından itibaren başlayan mikro ihracat uygulaması ile Laleli esnafının KDV iadesi ve devlet teşvikleri başta olmak üzere birçok avantajdan yararlanabileceğinin altını çizdi.

Mikro ihracat uygulaması ile bölgede yepyeni bir dönemin başladığını vurgulayan Eyyüpkoca, uygulamanın ticareti kayıt altına almanın yanı sıra bölgenin imajına da çok olumlu katkı yapacağını vurguladı ve ekledi:

"Laleli olarak 2018'i 4.5 milyar dolar ciro ile kapatmıştık. 2019'un ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre az da olsa daha iyi durumdayız.

"Sekizincisini düzenlediğimiz festivali, bölgenin ticaretini ve turizmini canlandırmanın yanı sıra marka değerini çok daha yukarılara taşımamızı sağlayan bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz.

"Bu yıl, 13 ülkeden her biri en az 10 mağaza sahibi, 250'nin üzerinde alıcıyı ağırlıyoruz. Polonya, Romanya ve Litvanya'dan uzun bir aradan sonra ilk kez alım grupları geldi."

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, "Burada uygulamaya başlanacak yeni sistemle Laleli'nin ihracata ne kadar artı yazdırdığını göreceğiz. Ayrıca Laleli'den ihracat yapanların devlet teşviklerinden yararlanmalarının ve yeşil pasaport almalarının önü açılacak. Ticaretin kayıt altına alınması Laleli'nin itibarını da arttıracak" dedi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon ihracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de, "Hazır giyim ihracatından elde edilen geliri daha da arttırmak için tasarım odaklı, markalı, yüksek katma değerli üretimi teşvik ediyoruz. Laleli'de ticaretin dörtte üçüne yakın bölümünü hazır giyim oluşturuyor" dedi.

Laleli Fashion Shopping Festival'e bu yıl Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Belarus, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, Polonya, Romanya, Litvanya, Bosna Hersek ve Lübnan'dan alım heyetleri katılıyor.



Kaynak: DHA