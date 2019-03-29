Lasid Güvenli Trafik İçin "Akademik Eser Yarışması" Düzenliyor

Kaynak: AA

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), "trafik güvenliği" konusunda yazılı kaynak oluşturmak amacıyla "Akademik Eser Yarışması" gerçekleştiriyor.Dernekten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana "güvenli trafik" ve "doğru lastik" bilincinin kamuoyunda yaygınlaşması için çalışmalar yürüten, bu amaçla kamu personeline eğitimler veren, üyelerinin servis ve satış personeline meslek içi eğitim programları uygulayan LASİD, şimdi de bu önemli konuyu akademisyenlerin masasına yatırıyor.LASİD, "trafikte güvenlik" temalı "Akademik Eser Yarışması" gerçekleştiriyor. Yarışma çağrısı LASİD tarafından, ilgili bütün üniversite ve dekanlıklara yapıldı. Yarışma kapsamında danışma kurulu tarafından trafik güvenliğini ilgilendiren 10 konu başlığı belirlendi.Akademik Eser Yarışması'na başvuranlar, bu konulardan en az birini seçerek hazırladıkları özgün eser örneklerini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar gönderebilecek. Eserleri ulaşanlar arasından seçilerek ödüle değer görülen 10 çalışma ise "Güvenli Trafik" başlıklı bir kitapta toplanacak. "Trafikte güvenlik" temalı akademik eser yarışmasının konu başlıkları şöyle:"Yol ve yol kenarı tasarımları, trafik kontrol cihazları, işaretlemeler, iklim ve yol şartları, araç donanımları ve lastik faktörü, yol trafiğinde insan faktörü, sürücü eğitimi, yol bariyerleri, çarpışma yastıkları ve çarpışma testleri, trafik kanun yönetmelikleri, yol emniyeti için planlama ve idare, yol emniyeti denetlenmesi, kara noktaların belirlenmesi ve tedbirlerin saptanması, kaza incelemeleri, acil tıbbi yardım ve kaza raporları, Yaya emniyeti ve öğrenci ulaşım emniyeti, güvenli trafik için teknolojik gelişmeler ve yeni buluşlar."Katılım koşulları ve detaylar "lasid.org.tr"deAçıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, hayati bir konuda geniş kapsamlı yazılı bir kaynak oluşturabilmek için akademisyenlere çağrı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Onların görüş, araştırma ve yorumlarını içeren yazılı çalışmaları, güvenli trafik açısından kamuoyu ve ilgili bütün kurumlar için de önemli bir data oluşturacaktır. Dereceye giren eserler bir kitapta toplanarak basılacak, kitap konu ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının üst düzey makamlarına dağıtılacaktır. Yarışma hakkında katılım koşulları ve ayrıntılı bilgiye lasid.org.tr web adresimizden ulaşılabilirsiniz. Akademisyenlerimizin görüş ve çalışmaları biz sektör paydaşları için çok değerli, bu hayati konu için desteklerini bekliyoruz."