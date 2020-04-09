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Lassa'dan şoförlere teşekkür filmi!

Lassa, yayınladığı filmle, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, her gün yola çıkarak bizi hayata bağlayan şoförlerimize ve emek veren herkese teşekkür etti.

09.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:32
Lassa'dan şoförlere teşekkür filmi!
Lassa , yayınladığı filmle, içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, her gün yola çıkarak bizi hayata bağlayan şoförlerimize ve emek veren herkese teşekkür etti.



Lassa, Türkiye 'nin COVID-19 ile mücadele ettiği bugünlerde hayatın akışını devam ettirmek için takside, serviste, otobüste, hastanede ve birçok ürünün teslimatında yol alan tüm şoförlere ve emek veren herkese teşekkür etmek için "sağlamsa sizinle sağlam bu ülke" reklam filmini yayınladı.

Evde ve sağlam kalabilmemiz için her gün yollarda olan, emek veren herkese minnettarlığını, hazırladığı filmle gösteren Lassa'nın filmdeli mesajı ise; "sağlamsa sizinle sağlam bu ülke"…

Reklam filmini izlemek için:

Kaynak: Carmedya.com

Etiketler: Türkiye, Lassa, Otomobil
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