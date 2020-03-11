Lassana Diarra'nın Uzaklardan Troyes Ağlarına Gönderdiği Gol
Marsilya2nın 2015-16 Ligue1 sezonunda Troyes AC ile karşılaştığı maçta Fransız Lassana Diarra uzak mesafeden harika bir gol atıyor. Orange Velodrome'da ki maçı 6 gol atarak kazanan Marsilya'da gollerin sahibi Abdelaziz Barrada, Michy Batshuayi, Lucas Ocampos, Romain Alessandrini ve Lassana Diarra oldu.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
Marsilya2nın 2015-16 Ligue1 sezonunda Troyes AC ile karşılaştığı maçta Fransız Lassana Diarra uzak mesafeden harika bir gol atıyor. Orange Velodrome'da ki maçı 6 gol atarak kazanan Marsilya'da gollerin sahibi Abdelaziz Barrada, Michy Batshuayi, Lucas Ocampos, Romain Alessandrini ve Lassana Diarra oldu.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Lassana Diarra, Marsilya, Spor
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