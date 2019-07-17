17.07.2019 09:54
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Last Christmas Filmi

Last Christmas Filmi

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Kate, Londra'da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, Elf rolünü üstlendiği bir Noel dükkanında çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate’in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. Tom her ne kadar Kate’in sınırlarını zorlasa da onunla birlikte Londra’nın en güzel zamanlarında hayatı için yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Her ne kadar Tom ve Kate’in hayatında hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır.


Yönetmen: Paul Feig
Senaryo: Bryony Kimmings, Emma Thompson
Oyuncular: Emilia Clarke, Emma Thompson, Michelle Yeoh, Henry Golding, Patti LuPone, Lydia Leonard, Sue Perkins, Rebecca Root, Ingrid Oliver, Jade Anouka, Ruth Horrocks, Helena Holmes, Nasir Jama, Laura Evelyn, David Mumeni, Liran Nathan, Joakim Skarli, Pierre Bergman, Ritu Arya, Peter Mygind , Davina Sitaram, Rene Costa, Fabien Frankel, Joanna Zwierzynska, Jacqueline Ramnarine, Karol Steele , Mario Romano, Ansu Kabia, Joe Blakemore, Susanne Schraps
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Last Christmas
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 22.11.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Londra, Noel, Sinema

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