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Last Night İn Soho Filmi

Last Night in Soho filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Last Night in Soho filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

19.09.2019 14:54Last Night İn Soho Filmi
Yönetmen koltuğunda Edgar Wright'ın oturduğu korku türündeki film in oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen:Edgar Wright
Senaryo:Edgar Wright, Krysty Wilson-Cairns
Oyuncular:Thomasin McKenzie, Diana Rigg, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp, James Phelps, Rita Tushingham , Lisa McGrillis, Synnove Karlsen, Michael Jibson, Andrew Bicknell , Joakim Skarli, Katrina Vasilieva, Michael Ajao, Colin Mace, Lati Gbaja, Nina Kumar, Abdul Hakim Joy, Will Rogers , Tom Hartwell, Connor Calland, Will Rowlands, Andrew Reed, Rebecca Harrod, Josh Zaré, Susanne Schraps, Arthur Wilde, Robert Jarvis, Craig Anthony-Kelly, Catalin-Vasile Rusti
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:Last Night in Soho
Yapımcı Firma:Big Talk Productions
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:İngiltere
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:UIP Türkiye
Vizyon Tarihi:02.10.2020

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Diana Rigg, Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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