Last Night İn Soho Filmi

Yönetmen
koltuğunda Edgar Wright'ın oturduğu korku türündeki film
in oyuncu kadrosunda Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Edgar WrightSenaryo:
Edgar Wright, Krysty Wilson-CairnsOyuncular:
Thomasin McKenzie, Diana Rigg, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp, James Phelps, Rita Tushingham , Lisa McGrillis, Synnove Karlsen, Michael Jibson, Andrew Bicknell , Joakim Skarli, Katrina Vasilieva, Michael Ajao, Colin Mace, Lati Gbaja, Nina Kumar, Abdul Hakim Joy, Will Rogers , Tom Hartwell, Connor Calland, Will Rowlands, Andrew Reed, Rebecca Harrod, Josh Zaré, Susanne Schraps, Arthur Wilde, Robert Jarvis, Craig Anthony-Kelly, Catalin-Vasile RustiFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
Last Night in SohoYapımcı Firma:
Big Talk ProductionsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
02.10.2020 Last Night in Soho Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.