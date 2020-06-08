Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralıDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, sağ ön lastiği yerinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

08.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:29
Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, sağ ön lastiği yerinden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Metin Çelik idaresindeki 06 ACP 161 plakalı otomobilin ön sağ lastiği yerinden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Metin Çelik, Ayşe Çelik, Hilmi Çelik ve Ecem Çelik yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ile Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Lastiği çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Gümüşova, Güncel, Haber

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