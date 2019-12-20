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Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı

Batman'da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu.

20.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:16 Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı
'da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Batman- yolunda meydana geldi. Mehmetşah Işık yönetimindeki 72 AK 697 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği yerinden fırladı. Taklalar atıp metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Işık kazadan yaralı kurtuldu. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağılık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kozluk, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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