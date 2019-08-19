Lastiği patlayan kamyonet demir bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Denizli
'nin Serinhisar
ilçesinde kavun yüklü kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre Serinhisar girişinde, Zekeriya Verimcek yönetimindeki 20 P 2244 plakalı kavun yüklü kamyonetin lastiği patladı.
Kontrolden çıkan kamyonet, demir bariyerlere çarparak durabildi. Başından hafif şekilde yaralandığı belirtilen Verimcek, sağlık ekiplerince Serinhisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Trafik akışı, kavunların Karayolları ekipleri tarafından temizlenmesinin ardından yeniden başladı.