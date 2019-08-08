Haberler» Güncel» Haber

Lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiği patlayan minibüsün yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

08.08.2019 15:44 Lastiği patlayan minibüs yayalara çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde, lastiği patlayan minibüsün yayalara çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mehmet Kerçin'in kullandığı 01 RU 829 plakalı minibüs, Çulluuşağı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki Celal ve Hürü Şahin çiftine çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, Celal ve Hürü Şahin çifti olay yerinde hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü Kerçin ve yanındaki İsmet Gök yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaşamını yitiren çiftin cesetleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Adana, Kozan, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:28   Samsun'da DEAŞ operasyonu
16:27   Kurban Bayramı'na doğru
16:27   Eyüpsultan Yadigar Mağazası yeni yerinde
16:27   "Denizli'den can kaybı ya da yaralı bilgisi ulaşmadı"
16:27   Akay'dan engelli çocuğa bayram hediyesi
16:27   Dereköy'deki tarihi Yukarı Kemer Köprüsü restore ediliyor
16:27   Son Dakika! Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi