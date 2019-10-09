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Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı

Bolu'da, lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

09.10.2019 16:26Lastiği patlayan otomobil devrildi: 1 yaralı
Bolu'da, lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Ali Osman Ş. idaresindeki 81 AH 715 plakalı otomobil, Dağkent mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan Havva Ş. yaralandı.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ali Osman, Ankara, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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