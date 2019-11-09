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Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

09.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:38Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı

ADIYAMAN'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emine Şimşek'in yönetimindeki 02 FC 305 plakalı otomobil, ön lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıktı. Yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak duran otomobilde sürücü ile yanında bulunan Miraç ve Fikret Şimşek yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Esentepe Mahallesi, Güncel

Kaynak: DHA

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