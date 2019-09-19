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Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.

19.09.2019 19:31
Mardin'in Nusaybin ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu refüje çarpıp alev alan otomobildeki üç kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atilla Demirci yönetimindeki 27 VJ 976 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken ön lastiği patladı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil, alev aldı.
Otomobilde bulunan sürücü ve 2 kişi, mahalle sakinlerince araçtan çıkarıldı.
Yoldan geçen bir beton mikserinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Lastiği patlayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Nusaybin, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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