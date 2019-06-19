19.06.2019 18:32
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Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi; sürücü yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, lastiği patlayan otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Necdet Caymaz, yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, TEM yolunun Hendek geçişinde meydana geldi. Necdet Caymaz yönetimindeki 34 KG 8898 plakalı otomobil, ön lastiğin patlaması ve yağmur nedeniyle yolun kaygan olması yüzünden kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada yaralanan Caymaz, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Necdet Caymaz'ın tedaviye alındığı belirtilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Hendek
Kaynak: DHA
Hendek, Güncel

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