Haberler » Güncel » Haber

Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı

AKSARAY'da, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

03.10.2019 12:08Lastiği patlayan otomobil, şarampole devrildi: 4 yaralı
AKSARAY'da, lastiği patlayan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Hasan Biçici (48) yönetimindeki 16 LOJ 57 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hasan Biçici ile araçtaki eşi Sultan (44), kızları Rüveyda Gül (21) ve Aysıma Biçici (9) yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19 Öğrenci servisi ve 2 araç çarpıştı: 6 yaralı
18:17 Sahte basın ve polis kartlı otomobil sürücüsü yakalandı
18:16 Elazığlı miniklerin hayvan sevgisi
18:16 Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan MGC'ye ziyaret
18:15 Günün özeti
18:14 Uluslararası Aromatik Bitkiler ve Kozmetik Sempozyumu
18:14 Çukurca'da poşette mantar üretimi yapıldı