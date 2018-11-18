Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Samsun
'un Canik
ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu takla atan otomobildeki sürücü ve eşi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Naci Düzgün idaresindeki 06 GSR 22 plakalı otomobil, Samsun- Ordu
kara yolu Toptepe mevkisinde takla attı.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Sevim Düzgün, 112 Acil Servis
ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
, incelemesinde kazanın, otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini, kazada sürücü ve eşinin emniyet kemeri taktıkları için kazayı hafif yaralı olarak atlattıklarını belirledi.
Ordu,Canik,Samsun
18 Kasım 2018 Pazar 14:23