Haberler » 3. Sayfa » Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı - Haberler

Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı

Karabük'te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu.

17.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:04Lastiği patlayan otomobil yoldan çıktı
'te seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu.

Edinilen bilgiye göre, kaza Cumayanı köyü mevkisinde meydana geldi. Ergin Yıldız yönetimindeki 06 RC 654 plakalı otomobilin 'dan Karabük istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kazada otomobil yol kenarına savruldu. Meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtulurken, olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Eskipazar, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17.01.2020 20:24:00