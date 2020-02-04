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LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHASultangazi'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

04.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:22LASTİĞİ PATLAYAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA GECE KARTALLARI KOŞTU

Haber: Emin YEŞİL/İSTANBUL/DHA

'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 03.00 sıralarında yaşlı bir vatandaşın kullandığı aracın sağ arka lastiği patladı. Sürücü, aracı sağa çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada görevde olan ve oradan geçen bekçiler, vatandaşın yardımına koştu. Bekçilerden biri krikoyla aracı kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Bekçi, patlak lastiği söküp, stepnedeki yedek lastiği otomobile taktı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu kamerasından

-Bekçilerin lastik değiştirmesi



Sultangazi, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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