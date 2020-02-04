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Lastiği patlayan sürücünün yardımına gece kartalları koştu

Haber Emin YEŞİLİSTANBULDHASultangazi'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.

04.02.2020 09:31 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:33
Emin YEŞİLİSTANBULDHA
'de, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına Gece Kartalları olarak bilinen bekçiler yetişti.
Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, dün saat 03.00 sıralarında yaşlı bir vatandaşın kullandığı aracın sağ arka lastiği patladı. Sürücü, aracı sağa çekip yardım için beklemeye başladı. Bu sırada görevde olan ve oradan geçen bekçiler, vatandaşın yardımına koştu. Bekçilerden biri krikoyla aracı kaldırdıktan sonra bijon anahtarıyla vidaları çıkardı. Bekçi, patlak lastiği söküp, stepnedeki yedek lastiği otomobile taktı.
Lastiği patlayan sürücünün yardımına gece kartalları koştu

Sultangazi, Güncel

Kaynak: DHA


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