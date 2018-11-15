Lastiği Patlayan Tır, Aynı İstikamette Giden Tırla Çarpıştı

15 Kasım 2018 Perşembe 16:15



15 Kasım 2018 Perşembe 16:15

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Akçakoca ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen kazada lastiği patlayan tıra aynı istikamette giden başka bir tır çarptı.Kaza, Akçakoca-Alaplı kara yolunun Akçakoca Çayağzı Köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 AAH 439 plakalı İsa Soykan idaresindeki tır ile Ereğli istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan tırın şoforü aracını sağ şeride çekmeye çalıştı. Bu sırada aynı istikamete seyreden Abdulkadir Yüksel idaresindeki 34 NT 7818 plakalı tırla seyir halindeyken yolun sağına yanaşmaya çalışan tıra arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Arkadan gelen tırın kasasının boş olması olası bir faciayı önledi.Yaşanan kazayı anlatan tır şoförü İsa Soykan, "Çekici lastiğim patladığı için yavaşladım ve kendimi sağ tarafa atmaya çalıştım. Yolu kapatmamak için. O sırada arkamdaki gelen tır bana vurdu" diye konuştu.Kaza yerine sevk edilen Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Zonguldak Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK