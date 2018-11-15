Lastiği Patlayan Tır, Aynı İstikamette Giden Tırla Çarpıştı

Lastiği patlayan tır, aynı istikamette giden tırla çarpıştı
ZONGULDAK - Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesi ile Akçakoca
ilçesi arasındaki karayolunda meydana gelen kazada lastiği patlayan tıra aynı istikamette giden başka bir tır çarptı. Kaza, Akçakoca-Alaplı kara yolunun Akçakoca Çayağzı
Köyü mevkiinde meydana geldi. 14 AAH 439 plakalı İsa Soykan idaresindeki tır ile Ereğli istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Lastiği patlayan tırın şoforü aracını sağ şeride çekmeye çalıştı. Bu sırada aynı istikamete seyreden Abdulkadir Yüksel
; idaresindeki 34 NT 7818 plakalı tırla seyir halindeyken yolun sağına yanaşmaya çalışan tıra arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu. Arkadan gelen tırın kasasının boş olması olası bir faciayı önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşanan kazayı anlatan tır şoförü İsa Soykan, "Çekici lastiğim patladığı için yavaşladım ve kendimi sağ tarafa atmaya çalıştım. Yolu kapatmamak için. O sırada arkamdan gelen tır bana vurdu" diye konuştu.Kaza yerine sevk edilen Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Zonguldak Karayolları ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılmasını sağladı.
Alaplı,Zonguldak,Akçakoca
15 Kasım 2018 Perşembe 16:37