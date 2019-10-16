Haberler » 3. Sayfa » Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı

Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın viraja girdiği sırada devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

16.10.2019 10:53Lastiği patlayan tır devrildi: 1 yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde nar yüklü tırın viraja girdiği sırada devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cebrail D. idaresindeki 23 BA 440 plakalı nar yüklü tır, Kaledibi Mahallesi Alinko mevkiinde viraja girdiği sırada sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve polisin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-400 karayolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı. - MERSİN

Cebrail, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:00 Alican bebek, annesi emzirirken boğularak öldü
12:05 Powerbank içinden uyuşturucu çıkmıştı... Torbacı operasyonunda 4 tutuklama
11:59 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
11:58 Kütahya'da rüşvet operasyonu
11:58 Muğla ve Aydın'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
11:57 Aydın ve Muğla'da yıldırım 8 ormanına neden oldu
11:57 3 ay önce boşandığı eşini takip edip öldürdü
16.10.2019 12:07:56