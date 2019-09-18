Haberler » Güncel » Haber

Lastiği patlayan tır devrildi, malzemeler yola saçıldı

Kırıkkale'de devrilen tırın dorsesindeki gıda ürünleri ve sanayi malzemeleri yola saçıldı.

18.09.2019 13:28Lastiği patlayan tır devrildi, malzemeler yola saçıldı
Kırıkkale'de devrilen tırın dorsesindeki gıda ürünleri ve sanayi malzemeleri yola saçıldı.
Serkan Sakallı idaresindeki 05 AAH 500 plakalı tır, Kırıkkale- Samsun kara yolunun 22. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Devrilen tırın dorsesindeki zeytin, varil, çuval ve ambalaj kağıtlarının yer aldığı çok sayıda gıda ürünü ve sanayi malzemesi refüj ve yola saçıldı.
Karayolları ekipleri, malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.

Serkan Sakallı, Kırıkkale, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Sınıfa gelen "ünlüler" hayal kırıklığına neden oldu
16:12 Burnu kanayan yaşlı kadın için güzergahını değiştirdi
16:12 İlköğretim Haftası Kula'da kutlandı
16:12 Trump: iran'a yaptırımları artırdım
16:12 Makamında hayvanlara baktığı için ceza alan müdür, sokak hayvanları için seferber
16:11 Adnan Oktar davasında 2. gün: Tarkan Yavaş 'turnike sistemi' ile ilgili konuştu
16:10 KADEM'den evlatları için eylem yapan ailelere destek ziyareti